"Come quando fuori piove", il singolo di Ezio Liberatore

È on air "Come quando fuori piove", il nuovo brano di Ezio Liberatore, giovane artista di Pescara: disponibile su tutte le piattaforme, la canzone è stata scritta e composta da Ezio ed è di ispirazione autobiografica e dai suoni forti. Parla, in forma di metafora, delle preccupazioni, delle paure, della nostalgia ma anche di sentimenti positivi che, in alcuni momenti della vita, sono in grado di salvarti. Sensazioni che, come le gocce di una pioggia fitta, ti si scagliano addosso. Una riflessione che però guarda alla vita con fiducia e note di allegria.

"Quando piove non c’è nessuno fuori - spiega Liberatore - se provi ad uscire ti ritrovi solo con te stesso. L'unico rumore che potrai sentire è il suono dell'acqua che cade sul suolo ed il fruscio dei tuoi pensieri. Un singolo intriso però d'amore e di grinta, con sound e testo di grande impatto emotivo; il messaggio della canzone è carico d'amore perchè nonostante i problemi, nonostante i pensieri, esiste sempre quella persona che solo con la sua presenza li spazza via tutti e proprio come dico nel brano: tra le tue braccia mi sento come a casa".

Ezio Liberatore, 20 anni, studente universitario, è reduce dall'esperienza di Amici23, il talent di Maria De Filippi. Tastierista e compositore, è un musicista indipendente. Qui di seguito il link per ascoltare il singolo: https://open.spotify.com/intl-it/track/3fUIccnjy57r1PmhzEER6E?si=1c2d8857254f4f76.