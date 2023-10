Dopo gli atti vandalici la colonia felina di piazza Mancini verrà spostata nel parco Calipari

La colonia felina di piazza Mancini verrà spostata dentro al parco Calipari di Pescara in un’area recintata, protetta e videosorvegliata.

Questo quanto deciso nel corso della commissione Sicurezza e Mobilità che ha già affidato al funzionario Vincenzo Evangelista il compito di effettuare una bozza di progetto con relativo impegno di spesa.

La decisione, come spiega il presidente della commissione, Armando Foschi, è stata presa «in seguito ai continui atti vandalici perpetrati ai danni della colonia oggi esistente nell’area parcheggio antistante l’ex sede della polizia postale, affidata al senso di responsabilità e alla buona volontà di una volontaria che, se si occupa della cura e della nutrizione quotidiana dei mici randagi, non riesce però a proteggerli dalla cattiveria di vandali e persone senza scrupoli che oggi mette a rischio la sopravvivenza stessa dei gatti».

«Il problema purtroppo si ripete», ricorda Foschi, «una colonia felina che nasce in modo spontaneo, con piccoli randagi abbandonati nel tempo in piazza Antonio Mancini perché qualcuno pensa che la presenza di un’area verde sia sufficiente a proteggere i gatti, una serie di abbandoni che si ripetono nel tempo, e poi il buon cuore di un cittadino che decide di caricare sulle proprie spalle la cura di quella colonia spontanea che poi viene riconosciuta dal Comune. E quella di piazza Mancini è una colonia particolarmente numerosa, anche in seguito all’arrivo imprevisto di alcuni cuccioli portati dall’esterno, e che di nuovo vedrà l’impegno personale della volontaria per curarli e quindi sterilizzarli. Nell’area, dove nei giorni scorsi abbiamo anche effettuato un sopralluogo, la colonia è ben curata e pulita: la volontaria da anni ha personalmente costruito, con il solo aiuto della sua famiglia, delle cucce in legno, cartone e protette da coperte, con materiale isolante anche per proteggere i mici dal freddo e due volte al giorno si reca sul posto per distribuire il cibo, aspettando con pazienza che tutti i piccoli ospiti consumino il proprio pasto, per ritirare scodelle in plastica o alluminio, come prevede il regolamento comunale, quindi non creando situazioni di disagio lasciando cibo sparso in giro che attirerebbe topi o insetti. Stesso copione qualche metro più in là per una mini-colonia che già oggi frequenta il parco Calipari, che confina con piazza Mancini. Eppure tanta attenzione non basta a impedire le incursioni dei vandali, che periodicamente fanno le proprie incursioni notturne nell’area perimetrale al parcheggio di piazza Mancini scatenando la propria follia contro le cucce, spesso scalciate con violenza facendo scappare i gatti, dolosamente distrutte costringendo la volontaria a ricostruire tutto. A questo punto è evidente che occorre intervenire, a tutela dei piccoli e incolpevoli randagi e in supporto alla volontaria, ormai allo stremo. Per tale ragione, la proposta partita dalla commissione è quella di individuare un’area apposita nel lembo est del parco Calipari, adiacente a piazza Mancini, in cui trasferire la colonia felina, un’area che ovviamente andrà recintata in modo opportuno creando una piccola oasi, accessibile solo ai volontari per consentire loro di portare cibo, acqua e di pulire. Nell’attesa che il funzionario al Verde definisca l’area e soprattutto i minimi interventi da realizzare per attrezzare l’oasi, che dovrà anche essere videosorvegliata, abbiamo già chiesto all’assessore Sulpizio di installare e allacciare una telecamera che ci consenta di vigilare sull’attuale area della colonia felina in piazza Mancini in modo da riuscire a fotografare l’immagine di persone senza scrupoli che tentino di arrecare danni. Ovviamente l’intera procedura andrà chiusa entro poche settimane per restituire tranquillità ai volontari».