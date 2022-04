I residenti dei Colli a giugno potranno passeggiare in piazza Nilde Iotti

Dopo oltre 22 anni il “cantiere infinito” di piazza Nilde Iotti chiuderà i battenti e i Colli avranno finalmente la loro piazza. Lo annuncia con un post su facebook il sindaco Carlo Masci. “Ieri – scrive il primo cittadino - sono andato a controllare i lavori in piazza Nilde Iotti. A giugno avremo una nuova piazza ai Colli, i cittadini hanno atteso quest'opera per 22 anni. Quel signore in foto mi ha detto 'finalmente la vedremo finita, potremo passeggiarci e frequentarla, avevamo perso la speranza'”.

A giugno scorso la presentazione del nuovo progetto con i lavori iniziati ad agosto e il termine previsto entro i nove mesi. Un termine che, se davvero la piazza sarà completata, sarebbero più che rispettati. Un'operazione portata avanti grazie alla convenzione stipulata con la società Gli Oleandri, ex Gmg, quest'ultima la società a cui l'intervento fu affidato ad agosto del 1997 con una convenzione integrativa firmata nel marzo 2022. Poi il lungo contenzioso e infine la cessione, con l'ultimo accordo, della cessione dei parcheggi del piano interrato alla Gmg per 300 mila euro, con la nuova società che ha sta ora concludendo i lavori per un importo di 850 mila euro, con garanzia fideiussoria esaurita per un importo di 935 mila euro a garanzia della realizzazione della piazza e delle poche opere sul lato ovest da realizzare e collaudare. Garanzia a cui va aggiunto l’importo di 129 mila euro già escusso e trattenuto dal Comune a titolo di ulteriore cauzione.