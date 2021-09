Verso il treno veloce Pescara-Roma, effettuata una corsa prova

Prosegue la "marcia" verso il collegamento ferroviario veloce Pescara-Roma. Oggi la Tua ha effettuato una corsa prova, che è partita dalla stazione di Lanciano e, con un treno “Lupetto”, ha toccato gli scali di Pescara, Sulmona, Avezzano e Tivoli, per poi arrivare a Roma Termini.

“Abbiamo sempre sostenuto le potenzialità del servizio ferroviario – dichiara Gianfranco Giuliante, presidente di Tua – e la corsa prova di oggi dimostra la concreta possibilità di realizzare il collegamento con i nostri treni. Abbiamo voluto verificare tecnicamente la fattibilità del progetto e ci possiamo ritenere ampiamente soddisfatti degli esiti del test che, di fatto, ci permettono di ragionare in termini di sviluppo ulteriore e futuro”.

Aggiunge il neo direttore della divisione ferroviaria di Tua, Enrico Dolfi: “Abbiamo valutato gli impatti tecnici del servizio veloce, sia in termini di risorse sia di materiale rotabile, e analizzato i riflessi operativi che potrebbero trovare una concreta realizzazione alla luce della prossima consegna di ulteriori elettrotreni Alstom di ultima generazione con maggiori capienze che auspico possano entrare in servizio entro la fine del 2022 con un progetto di collaborazione per un servizio a mercato che sottoporremo in tempi brevi ai vertici di Trenitalia”.