Colazione di Natale per 250 senzatetto, l'iniziativa di Emidio Angelone nel ricordo della nonna scomparsa

Una vera colazione natalizia per tanti senza fissa dimora di Pescara e Chieti. A organizzarla il Cafè del Massimo per volontà del titolare Emidio Angelone che ha promosso l'iniziativa con Michela Pirracchio e Francesco D'Alfonso tramite l'associazione On The Road e con il sostegno dell'assessorato comunale al Disagio sociale guidato da Nicoletta Di Nisio.

Saranno 250 le colazioni distribuite la mattina del 25 dicembre: una 50ina all'hotel Holiday dove sono ospiti i senza fissa dimora grazie al Piano Freddo attuato anche quest'anno dal Comune e da On The Road, 120 saranno invece distribuite alla Capanna di Betlemme di Chieti, un'altra 80ina portate a chi è in strada e le altre distribuite a San Cetteo dopo la messa delle 9.

A rendere ancor più significativa l'iniziativa sono le ragioni che hanno spinto Angelone a intraprendere un percorso che di certo non si fermerà qui. “Quest'anno volevo fare qualcosa di importante per festeggiare il Natale perché non sarà lo stesso per me e le mia famiglia. Di recente ho perso mia nonna che per me è stata come una mamma - racconta -. Lei ha sempre fatto del bene. Faceva tante donazioni per aiutare le persone più fragili. Aveva grande attenzione verso chi vive la difficoltà e così ho deciso di fare questo piccolo regalo pensando proprio a lei”. Un'eredità importante quella che gli ha lasciato e che ha deciso di coltivare.

Soddisfazione la esprime anche l'assessore Di Nisio. “Abbiamo sostenuto pienamente l'iniziativa perché il nostro pensiero è costantemente rivolto a queste persone e sono tanti i progetti che portiamo avanti con l'amministrazione per assisterli, ma anche per cercare di dare loro nuove possibilità. Volevamo quindi – conclude – che anche loro potessero vivere la magia del Natale”.

Insomma una colazione che è molto più di questo stando al racconto di Angelone: è un gesto di vero cuore.