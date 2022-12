Da Beautiful all'Agbe: Clayton Norcross in visita a Pescara [FOTO]

L'attore americano Clayton Norcross, noto per aver interpretato dal 1987 al 1989 il personaggio di Thorne Forrester nella celebre soap opera "Beautiful", è stato oggi in visita alla casa dell'Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici) di Pescara per dare un suo sostegno morale.

Norcross, che era accompagnato dal proprio manager Antonio Moccia dell'agenzia The Mac Live, ha raccolto al volo l'invito rivoltogli dal presidente dell'Agbe Achille Di Paolo Emilio: "Achille è una persona bellissima", ha dichiarato il divo americano. "Vi ringrazio di cuore per il supporto che date alle famiglie. È stata una giornata davvero molto emozionante".

Prima di recarsi a Casa Agbe, Clayton è stato nell'ala di oncoematologia pediatrica "Trenta Ore per la Vita", all'ospedale civile Santo Spirito, che ospita i piccoli degenti, per portare un saluto a tutti i bambini ricoverati, alla presenza dei medici e degli infermieri che lavorano nel reparto.

Interpellato da IlPescara.it, il presidente Di Paolo Emilio dice che "è stata una visita graditissima. Clayton ha visitato sia il reparto sia il day hospital, dimostrandosi una persona molto sensibile alla causa: è stato per tutto il tempo vicino ai bambini e alle loro famiglie. La visita in ospedale è durata circa un'ora, poi ci siamo intrattenuti in Casa Agbe: ci ha promesso che si impegnerà anche a livello nazionale a darci una mano per il 5x1000, che per noi è una cosa fondamentale. Nonostante la pandemia siamo riusciti, in questi ultimi due anni, a costruire altri cinque appartamenti per poter aiutare sempre più le famiglie. Clayton Norcross è già uno di noi".