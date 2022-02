Disagi a Città Sant'Angelo per la rottura di una condotta idrica in via Achille Grandi

Disagi dal tardo pomeriggio di ieri domenica 13 febbraio a Città Sant'Angelo per una grossa rottura di una condotta idrica. Il problema si è verificato in via Achille Grandi, come ha spiegato l'amministrazione comunale angolana con un post su Facebook. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Aca per la riparazione ma i cali di pressione e le interruzioni idriche hanno interessato anche le zone limitrofe per tutta la notte. Alcuni cittadini hanno segnalato sempre sulla pagina social dell'ente, che in quella strada avvengono almeno 4/5 volte l'anno rotture anche importanti.