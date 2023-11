Chiude il tratto dell'autostrada A14 fra Pescara nord e Pineto per verifiche tecniche all'interno delle gallerie

Riprendono le attivitò d'ispezione di Autostrade per l'Italia all'interno delle gallerie 'Colle Pino', 'Fonte da Capo' e 'Pianacce' sull'autostrada A 14 Bologna- Taranto nel tratto al confine fra le province di Pescara e di Teramo. Per questo, a seguito di questi sopralluoghi, dalle ore 22 del 30 novembre alle 6 di venerdì 1° dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, sia verso Pescara/Bari che in direzione Ancona/Bologna.

Di conseguenza, saranno inaccessibili duee aree di servizio 'Torre Cerrano Ovest' e 'Torre Cerrano Est' situate nel tratto in cui è prevista la chiusura per il monitoraggio dei tunnel. Nella stessa notte, ma con orario 20 sino alle 6 del mattino verrà disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli nell'area di servizio 'Torre Cerrano Est'. In alternativa Autostrade per l'Italia suggerisce due diversi percorsi. Il primo itinerario verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, suggerisce di percorrere la statale 16 Adriatica per rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord. In direzione opposta, verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, il percorso alternativo prevede statale 16 Adriatica per rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.