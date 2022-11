Lavori in galleria, chiude per quattro notti il tratto dell'autostrada A14 fra Pescara sud e Pescara ovest

Quattro notti di chiusura per il tratto autostradale della A14 fra Pescara ovest e Pescara sud. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, comunicando i lavori programmati per il potenziamento dell'illuminazione della galleria Immacolata. La chiusura del tratto interessato scatterà lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, con orario 22-6, in direzione Ancona/Bologna.

In alternativa spiega Aspi, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona, seguendo le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.