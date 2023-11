Parchi pubblici chiusi per mezza giornata: necessarie le verifiche di sicurezza a causa del maltempo

I parchi cittadini riapriranno alle 14 di oggi, venerdì 3 novembre. Per chi questa mattina avesse trovato i cancelli chiusi a spiegarne la ragione e l'assessore di riferimento Gianni Santilli: la chiusura è stata decisa a seguito del forte vento che ieri ha colpito la città. Di qui la necessità di fare dei controlli per garantire la sicurezza dei parchi dove ogni giorno si recano i cittadini.



Fortunatamente, fa sapere, non sono emersi problemi particolari a parte qualche ramo spezzato. Per questo, spiega, come già disposto i parchi pubblici alle 14 riapriranno e torneranno nella piena fruibilità dei pescaresi.