Autostrada A14: due notti di chiusura in entrambe le direzioni nel tratto Pineto-Pescara Nord

Due notti di chiusura nel tratto dell'autostrada A14 tra Pineto e Pescara Nord. Il 16 e il 17 febbraio dal chilometro 351.8 sarà inibito il passaggio in entrambe le direzioni (verso Bari e verso Bologna) per consentire le attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie Colle Pino, Solagne e Fonte da Capo.

Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est".

In alternativa si consiglia per chi percorre l'autostrada in direzione Pescara-Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, di percorrere la Statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; per chi viaggia in direzione nord, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, di percorrere la Statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.