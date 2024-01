Epilogo positivo per il cantiere "abbandonato" in via Celommi: coperta una buca [FOTO]

Si chiude positivamente la vicenda dei lavori "sospesi" in via Celommi, segnalata più volte a IlPescara.it dai cittadini. A farcelo sapere è il consigliere comunale Cristian Orta, spiegando che "quello non era un cantiere abbandonato. Più semplicemente, è stata fatta una riqualificazione dell'illuminazione pubblica che i residenti di quella piccola traversa aspettavano da circa 40 anni, ma mai nessuno se n'era occupato. Abbiamo messo l'illuminazione prevedendo tre punti luce, ma al momento dell'installazione si è presentata una problematica: per il terzo punto luce c'era infatti bisogno di controllare se sotto passasse una condotta fognaria, ma l'unica che poteva darci un'indicazione al riguardo era l'Aca, perché lì insistono varie condotte e quindi si rischiava di bucare qualcosa per andare a mettere l'illuminazione, creando così altri danni".

Pertanto il cantiere "era stato lasciato 'aperto' al fine di verificare se ci fossero o meno alternative per poter sistemare quell'altro plinto di punto luce lungo la strada". Ad ogni modo, precisa Orta, "ho già dato indicazioni a Pescara Energia di ricoprire in maniera provvisoria quel buco che era stato fatto per mettere la luce, e l'intervento è stato effettuato proprio nella giornata odierna. Successivamente si vedrà se chiudere definitivamente questa operazione, installando l'ultimo palo dell'illuminazione rimasto, o se purtroppo, non essendoci soluzioni, lasciare solo i 2 punti luce già installati".

In conclusione, il consigliere Orta ci tiene a ribadire che "questo è un intervento che i residenti aspettavano da 40 anni, ma mai nessuno se n'era occupato. Ci avevano sollecitato e noi abbiamo risposto mettendo in bilancio l'illuminazione per quella via e, successivamente, approvando l'intervento".