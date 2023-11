La chiusura del canile di via Raiale finisce anche su Rete 4 e su Canale 5 con gli appelli della Lega del Cane [VIDEO]

Dopo gli appelli sui social di alcuni personaggi famosi come Sandra Milo e Naike Rivelli, il caso della chiusura del canile di via Raiale arriva sulle televisioni nazionali. Nelle ultime ore, infatti, gli appelli dei volontari della Lega del Cane che gestisce la struttura che sarà chiusa dal Comune nelle prossime settimane, sono finiti rispettivamente su Rete 4 e su Canale 5.

Su Rete 4, ad occuparsi del canile pescarese è stato il programma di Michela Brambilla "Dalla parte degli animali" dove a parlare sono stati proprio i volontari che hanno chiesto, tramite le telecamere del programma, al sindaco Carlo Masci di non chiudere la struttura. Su Canale 5, invece, la vicenda è stata trattata nella rubrica del Tg5 "L'arca di Noè" dove anche in questo caso, un volontario, ha lanciato l'appello per scongiurare la chiusura spiegando la vicenda e ribadendo che il Comune con una cifra di circa 15 mila euro potrebbe mettere a norma i box.

Ricordiamo che nella giornata di venerdì 10 novembre il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, assieme ai consiglieri comunali del M5s e del Pd si era recato per un sopralluogo a Civitella Casanova, nel rifugio "La rupe" dove dovrebbero essere trasferiti i cani di via Raiale, per verificare se vi sono le condizioni di sicurezza per poter ospitare gli animali spostati da Pescara.