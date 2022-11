Chiude per due notti il casello dell'autostrada A14 di Pescara Ovest per lavori: orari e date

Due giorni di chiusura notturna in entrata per il casello autostradale della A14 di Pescara Ovest. Autostrade per l'Italia, infatti, ha comunicato l'avvio di una serie di lavori sulla pavimentazione che necessitano della chiusura in entrata per il 3 e 4 novembre. L'orario in cui scatterà il blocco dei veicoli in ingresso è dalle 22 alle 6 del mattino per entrambe le giornate e la chiusura riguarderà la carreggiata in direzione Ancona/Bologna. L'entrata consigliata, quindi, è quella di Pescara Nord.