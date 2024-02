Chiuso per una notte per lavori di ripristino il casello autostradale di Pescara Sud

Il casello autostradale di Pescara sud resterà chiuso per 5 ore nella notte fra il 28 e il 29 febbraio. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, aggiungendo che la chiusura scatterà a causa dei lavori di ripristino per i danni causati da un incidente stradale. Il casello sarà chiuso dalle 23 del 29 febbraio fino alle 4 del primo marzo. La chiusura riguarderà solamente la direzione in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest.