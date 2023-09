Chiusi il casello di Città Sant'Angelo Pescara Nord e il bivio A14/A25 per lavori: orari e dettagli

Chiusura per due notti in entrata del casello dell'autostrada A14 di Pescara Nord Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia a seguito dei lavori per la nuova pavimentazione che faranno scattare il divieto dalle 22 alle 6 del mattino martedì 26 settembre e mercoledì 27 settembre in entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest. Sempre lungo l'autostrada A14 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28 al giorno 29 settembre per chi arriva dall'autostrada Roma-Teramo verso Ancona per lavori sarà chiuso al traffico il bivio A14/A25.. Entrata consigliata verso Ancona : Pescara Ovest su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Villanova.