Ufficiale il passaggio di consegne: il capitano di fregata Andrea Chenda è il nuovo comandante della base aeromobili guardia costiera

Passaggio ufficiale di consegne nella sede della base aeromobili-nucleo aereo e sezione volo elicotteri della guardia costiera: il capitano di fregata Andrea Chenda prende il posto del capitano di vascello Roberto d'Arrigo destinato al comando generale corpo delle capitanerie di porto per assumere un incarico in seno al III reparto “Piano e operazioni”.

Nel corso della cerimonia è stata pronunciata la tradizionale “formula di riconoscimento” con Chenda, pilota e istruttore di 51 anni originario di Trieste e pescarese d'adozione che è dunque ufficialmente il nuovo comandante. Arriva dal comando generale del corpo delle capitanerie di porto, vanta una trentennale esperienza nei reparti di volo della guardia costiera ed ha già prestato servizio in passato, proprio presso la base pescarese in qualità di comandante in seconda. Il comandante D'Arrigo ha ringraziato gli “equipaggi di volo” e il personale della base, per le attività svolte a tutela e salvaguardia della vita umana in mare e a protezione dell’ambiente marino, rivolgendo anche un saluto alla comunità pescarese.

Il nuovo comandante da parte sua ha ringraziato i superiori per la fiducia accordatagli nel designarlo al comando della base aeromobili dichiarandosi fin da subito pronto per il nuovo incarico. La cerimonia è stata presieduta dal direttore marittimo di Pescara, il capitano di vascello Fabrizio Giovannone.