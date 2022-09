Una cerimonia per il ritorno tra i banchi all'alberghiero, la dirigente scolastica: "Ritorno alla normalità" [FOTO]

Una vera e propria cerimonia quella organizzata dall'istituto alberghiero Ipssar De Cecco per il ritorno tra i banchi di scuola.

La campanella per i ragazzi è suonata ieri e quello che è iniziato per la dirigente Alessandra Di Pietro “il ritorno in classe segna il rientro in una sostanziale normalità, nella nostra routine scolastica che significa un’intensa attività laboratoriale ed esperienziale, una importante formazione didattica e conoscitiva, che deve vedere impegnate insieme scuola, Istituzioni e famiglie per garantire ai nostri studenti una straordinaria preparazione perché l'istituto ha l’ambizione di produrre non semplici diplomati, ma veri e propri professionisti”.

Tanti i rappresentanti delle istituzioni presenti nel cortile del plesso di via Italica dove per la prima volta sono entrati gli studenti delle 10 classi prime dell'alberghiero con accanto i volontari della protezione civile dell'associazione Volontari senza frontiere e l'associazione Anppe che assicurerà il servizio di disciplina agli ingressi della scuola nei primi giorni di scuola. “La vicinanza delle istituzioni – aggiunge Di Pietro - testimonia lo spirito di collaborazione che la nostra scuola ha saputo instaurare con il territorio nella consapevolezza che da una naturale alleanza può realmente scaturire una formazione efficace su valori condivisi. Alle famiglie, che considero i nostri interlocutori privilegiati con cui condividere valori, rivolgo l’invito a partecipare alla vita della scuola per poter meglio orientare la nostra azione educativa con un ruolo propositivo perché scuola e famiglie sono chiamate a far convergere il nostro lavoro sulla crescita educativa dei giovani”. Per lei l'esperienza della pandemia lascia come insegnamento la consapevolezza che sapere cosa accadrà è impossibile e, di conseguenza, dell'importanza di sapersi adattare ai cambiamenti.

Tra i presenti il prefetto Giancarlo Di Vincenzo che ha portato il suo saluto agli studenti parlando di “una scuola che vi insegna ad essere cittadini del gusto”. “L’istituto alberghiero ‘De Cecco’ – ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri – è chiaramente un pezzo di Stato che funziona e noi come Istituzioni dobbiamo cercare di essere all’altezza completando le opere che ancora restano da realizzare. Oggi i ragazzi iniziano il proprio percorso per la conquista dell’indipendenza perché il lavoro consente ai giovani di essere indipendenti. Ma soprattutto il ‘De Cecco’ è la scuola che più di altre fa emergere talenti che rappresentano l’Italia nel mondo, professionisti che sono il nostro biglietto da visita, il nostro made in Italy”. Presente anche il senatore Luciano D'Alfonso che ha portato il suo saluto agli studenti sottolineando che quando una scuola fa bene il proprio dovere di fare formazione svolge anche attività di educazione”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il presidente del tribunale ecclesiastico interregionale Abruzzo e Molise don Antonio De Grandis, la garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Concetta Falivene e la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi che parlando dell'istituto ha detto: “nei suoi spazi si realizza l’articolo 34 della Costituzione, ovvero si realizza lo spazio dell’inclusione, dove ognuno si prende cura dell’altro a prescindere dalla condizione in cui si trova”.