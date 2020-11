Cepagatti resta senza acqua per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica

Cepagatti resterà senza acqua per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica.

A farlo sapere è l'Aca che informa come l'interruzione dell'erogazione idrica sia prevista per la giornata di lunedì 30 novembre.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle 16 salvo imprevisti.

Queste le strade interessate: