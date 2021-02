Il centro vaccinale di Spoltore, Cappelle sul Tavo e Moscufo sarà allestito nella palestra della scuola di Santa Teresa

A seguito della riunione che si è tenuta ieri 24 febbraio fra i sindaci di Spoltore, Cappelle sul Tavo e Moscufo assieme alla Asl si è deciso di realizzare un centro vaccinale unico per i cittadini dei tre comuni. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale di Spoltore con un post su Facebook, aggiungendo che il centro vaccinazioni sorgerà nella palestra della scuola di Santa Teresa.

Dalla prossima settimana inizieranno le vaccinazioni nelle date concordate con la Asl, saranno contattati i cittadini che si sono registrati sul portale della Regione Aabruzzo dai rispettivi uffici comunali per conoscere date e orario della vaccinazione, riservata per ora agli ultraottantenni, mentre per i fragili si attendono comunicazioni. L'iscrizione al portale della Regione https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/ sarà aperta fino al primo marzo e può essere chiesta anche tramite il Coc di Spoltore al numero 0854964278 per tutti e tre i comuni di riferimento.