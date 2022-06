Il centro di Penne chiude alle automobili nelle ore serali, spazio ai tavolini di bar e ristoranti

Zona a traffico limitato nel centro di Penne questa estate con corso Alessandrini che sarà chiuso alle automobili nelle ore serali.

Lo scopo del provvedimento, che sarà in essere da giovedì 16 giugno a domenica 4 settembre, è quello di permettere agli esercenti (ristoranti e bar) di poter posizionare i tavolini all'aperto e svolgere, in contemporanea, eventi di intrattenimento.

Il provvedimento sarà valido dal giovedì alla domenica, dalle ore 19.30 alle 24.00 (potranno accedere solo i residenti).

Il divieto di sosta invece scatterà invece dalle ore 18.30. L'amministrazione comunale, inoltre, per sostenere il commercio cittadino, ha esonerato, anche quest'anno, gli esercenti dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico. Sarà necessario effettuare la richiesta al Suap. Saranno organizzati, inoltre, eventi e iniziative culturali all'aperto per valorizzare il centro storico durante la stagione estiva.