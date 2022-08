Dopo 40 anni ancora tutti insieme: cena di classe per la 5a B della scuola elementare Domus Mariae

Stefano Porreca De Cecco ci scrive per parlarci della cena di classe che si è tenuta nei giorni scorsi all'Osteria Frate Tac, ai colli, e nella quale è stata riunita tutta la 5a B della scuola elementare Domus Mariae 1980-1981, quando la sede era ancora in via Manzoni. "Dopo più di 40 anni - racconta Stefano - ci siamo rivisti e abbiamo parlato della maestra, delle recite e delle varie vicende della nostra classe, di come nell'intervallo giocavamo a calcio in cortile con una grossa pigna e di quanto ci rimproverassero la maestra e e soprattutto le suore".

Ancora oggi, aggiunge Stefano, "ci ricordiamo perfettamente delle recite, delle feste di compleanno e dei carnevali in maschera in classe. In 40 anni sono cambiate tante cose per noi ex compagni, ma dopo pochi momenti di disagio ci siamo ritrovati a scherzare e prenderci in giro come allora. Il tempo passa ma le amicizie di allora si sono subito ritrovate come se non fossero passati ben 40 anni".

Presenti in foto a sinistra, fino in fondo: Mario Di Muzio, Ruperto Cavaliere, Concetta Pilone, Barbara Picca, Roberto Michetti e Valeria Secondini. Invece a destra, fino in fondo: Enzo Del Barone, Francesco Di Ielsi, Guido Tatone, Costanza Paolucci, Tiziana Del Principe e Stefano Porreca De Cecco. Quest'ultimo conclude parlando di "una bella storia di amicizia" e aggiunge: "Forse, in questo mondo così problematico e difficile, una distrazione può fare piacere a tutti".