Celebrato anche a Pescara San Michele Arcangelo, patrono della polizia di stato

La cattedrale di San Cetteo ha ospitato, nella mattinata del 29 settembre, la celebrazione liturgica per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di stato. Hanno partecipato autorità locali, civili e militari, funzionari di polizia delle articolazioni di Pescara e provincia e gli allievi agenti del 223° corso di formazione in atto presso la scuola per il controllo del territorio di Pescara, nonché una rappresentanza dell’Anps e dell’associazione Donatorinati.

Il rito religioso è stato officiato dall’arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, coadiuvato dal cappellano della polizia di stato don Gianni Caldarelli. La Santa Messa è stata impreziosita dalla voce del tenore Riccardo Liberatore e dalla pianista Viviana Di Rita, che hanno studiato entrambi al conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Prima della cerimonia religiosa, nella sala conferenze del reparto prevenzione Crimine Abruzzo, il questore Luigi Liguori ha presenziato alla consegna di alcune medaglie di commiato ad appartenenti alla polizia che sono andati in pensione quest’anno per sopraggiunti limiti di età.

Si tratta dell'ispettore superiore Vincenzo Piersante, entrato in polizia nel 1983 e negli ultimi anni in servizio alla Digos, dell'ispettore tecnico Fabio Pellicciotta, entrato in polizia nel 1988 e al momento del pensionamento in servizio alla zona telecomunicazioni Abruzzo e Molise, del sovrintendente capo Mario Tatasciore, entrato in polizia nel 1985 e che ha svolto gli ultimi anni di servizio all’ufficio tecnico logistico della questura di Pescara, e della sovrintendente Bruna Vasselli, entrata in polizia nel 1987 e per tanti anni in servizio al nucleo artificieri della questura di Pescara.

Nel pomeriggio si terrà invece il “Family Day” al centro polifunzionale Fanti con le rappresentanze delle varie articolazioni quali le specialità della polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, il nucleo artificieri e l’unità cinofila, le e-bike e l'Alfa Romeo Giulia, per consentire agli appartenenti della polizia di stato, ma anche ai loro parenti e amici, di incontrarsi e trascorrere del tempo insieme nei luoghi di lavoro accrescendo, così, il senso di appartenenza all’istituzione.