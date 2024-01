Celebrato San Sebastiano, il patrono della polizia locale, con l'ex vigile urbano Biagio Pelagatti di 102 anni

È stato celebrato anche a Pescara San Sebastiano, il patrono della polizia locale.

E il sindaco Carlo Masci ha portato gli auguri a Biagio Pelagatti, di 102 anni, che ha servito per 40 anni la città di Pescara come vigile urbano.

«È stata una bella festa», scrive il primo cittadino, «a cui hanno partecipato anche tanti colleghi di Biagio Pelagatti, che gli hanno consegnato, insieme a me, una pergamena in ricordo del suo impegno, alcuni in pensione, altri in servizio da tempo, altri appena assunti in Comune. Passato, presente e futuro del Comune, tutti insieme, nel nome di Pescara».