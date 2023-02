Chiude per una notte il casello di Pescara ovest/Chieti dell'autostrada A14

Chiude per una notte il casello Pescara ovest/Chieti dell'autostrada A14.

Non sarà possibile usufruire dell'uscita nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio.

Come informa Autostrade per l'Italia, la chiusura si è resa necessaria per permettere attività nell'ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza.

Il divieto sarà in essere dalle ore 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 febbraio in uscita per chi proviene sia da Ancona sia da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo o di Pescara sud Francavilla.