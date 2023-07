Chiusi per due notti a testa i caselli di Città Sant'Angelo e Pescara Ovest/Chieti dell'autostrada A14

Due notti di chiusura a testa per i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo dell'autostrada A14 dal 3 al 6 luglio.

In entrambi i casi la circolazione stradale sarà vietata per consentire lavori di pavimentazione.

Nelle due notti consecutive di lunedì 3 e martedì 4 luglio, con orario 22-6 sarà chiuso il casello di Pescara Ovest/Chieti, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Ancona, Pescara Villanova, sulla A25 Torano-Pescara; in uscita per chi proviene da Bari: Pescara sud, sulla stessa A14.

Invece nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Pescara Nord Città Sant'Angelo, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari, Pescara ovest Chieti; in uscita per chi proviene da Ancona: Pineto.