Presto una casa di comunità nel Cers della Asl a Cepagatti

Presentato il progetto di potenziamento del Cers (Centro erogazione servizi) di Cepagatti da parte della asl di Pescara. All'incontro erano presenti il direttore generale Vincenzo Ciamponi, il direttore amministrativo Vero Michitelli, la direttrice della funzione territoriale Rita Mazzocca e il responsabile Uosd progettazioni e nuove realizzazioni Luigi Lauriola alla presenza fra gli altri del sindaco Gino Cantò.

Le attività del Cers di Cepagatti sono state oggetto di potenziamento già dal 2022 con l’attivazione di nuove branche specialistiche. Si tratta degli ambulatori di fisiatria, con 8 ore settimanali a regime dal 14 settembre 2022, per attività Uvm, di dermatologia, con 8 ore settimanale in attività dal 05 settembre di otorinolaringoiatria, con 7 ore settimanali, in attività dal 2022,

di neuropsochiatria infantile, con 6 ore settimanali, in attività dal 25 febbraio 2023 di Neurologia, con 6 ore settimanali, in attività dall' 01 marzo 2023 per attività Uvm. Sono inoltre in programma le attivazioni degli ambulatori di chirurgia vascolare e di pneumologia.

Nella “Casa della comunità”, saranno aperti al secondo piano della struttura ulteriori in 13 ambulatori/studi medici ad integrazione dei servizi già erogati, quali ad esempio punto prelievo (potenziato da gennaio ’23 da 2 a 5 giorni a settimana), continuità assistenziale,branche specialistiche.

L’investimento per la realizzazione del progetto, che riguarda non solo la ristrutturazione dell’edificio, ma anche il miglioramento degli spazi dedicati al parcheggio e della viabilità esterna, ammonta a un milione di euro. Tale intervento risulta finanziato dal Pnrr

Ciamponi ha ricordato anche che la casa della comunità di Cepagatti fa parte del programma regionale di realizzazione di 8 case della comunità a Pescara, Montesilvano, Scafa, Cepagatti, Spoltore, Pianella, Penne e Popoli, e 3 ospedali di comunità a Montesilvano, Città Sant'Angelo, San Valentino, e 3 Cot a Penne, Scafa e Pescara.

La Casa della comunità promuove un modello di intervento integrato, multidisciplinare, multiprofessionale in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale. L'attività sarà organizzata in modo tale da permettere un'azione fra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e di comunità e altri professionisti della salute, come psicologici, assistenti sociali.



È stata inoltre sottolineata l’importanza della nuova figura professionale dell’infermiere di comunità, che avrà un ruolo centrale nella vita del malato, fondamentale per introdurlo nei settings assistenziali migliori e per la funzione di risoluzione di problematiche borderline.