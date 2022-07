Lorella Cuccarini inaugura la seconda casa d'accoglienza per i bambini oncoematologici, l'Agbe: "Ce l'abbiamo fatta"

“Ci sono voluti cinque anni, tanti sforzi, tanto impegno, un gran numero di persone generose, il coraggio di chi non si fa fermare dalle avversità e l’amore di provvedere alla propria famiglia , quella dell’Agbe, fatta di accoglienza, protezione, comprensione e affetto”, ma oggi la seconda casa dell'Agbe è finalmente realtà. Il virgolettato è di un post della sezione pescarese dell'Associazione genitori bambini emopatici di due giorni fa con cui annunciava il taglio del nastro avvenuto questa mattina con una madrina d'eccezione: Lorella Cuccarini da sempre volto di Trenta ore per la vita.

Tanti i presenti alla cerimonia: c'erano tutti i volontari dell'associazione oltre che del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara, ce'erano le famiglie e le istituzioni rappresentate dall'assessore regionale Nicoletta Verì, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il vicesindaco Gianni Santilli e l'assessore comunale all'ascolto del disagio Nicoletta Di Nisio. Con tutti loro, accanto al presidente Agbe Anchille Di Paolo Emilio, c'era anche la moglie del compianto professor Glauco Torlontano cui la casa è stata intitolata. A lui si deve il centro di ematologia dell'ospedale.

“Ce l'abbiamo fatta”, chiosa l'Agbe in un nuovo post pubblicato oggi. La seconda casa alloggio “offrirà accoglienza gratuita alle famiglie dei piccoli pazienti oncoematologici impegnati nelle cure presso l’ospedale civile di Pescara. È stato emozionante e questi sono alcuni dei momenti più belli. razie a tutti coloro che ci sono stati accanto, a chi ci ha sostenuto da vicino, da lontano, a chi ci ha dato forza, coraggio e determinazione. Grazie da parte di tutti noi. Questa è una festa che vogliamo condividere insieme”, conclude l'associaizone. La nuova casa si trova in via Corno Grande.