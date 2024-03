Cartoline puzzle per la festa del papà: il regalo speciale pensato da Poste Italiane

Due cartoline per un augurio speciale al proprio papà in occasione della sua festa il 19 marzo. Sono quelle realizzate da Poste Italiane che saranno disponibili in tre uffici della città: quello del centro in corso Vittorio Emanuele, quello di via Cavour (Pescara 4) e quello di via De Amici (Pescara 9).

Cartoline puzzle con le scritte “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà” da spedire in busta già affrancata. Un gioco d'affetto insomma, che si può acquistare anche sul sito delle Poste.

In occasione della festa del papà inoltre, sia nelle sedi di corso Vittorio Emanuele che di via Cavour dalle 8.30 alle 13.30 sarà allestito uno stand con ulteriori prodotti filatelici dedicati alla ricorrenza.