In uno dei bagni del teatro d'Annunzio il cartello per i trans, scoppia la polemica: l'Ente manifestazioni prende le distanze

Non è passato inosservato il cartello affisso davanti ad uno dei bagni del teatro d'Annunzio. Finito sui social è diventato virale creando sdegno e scatenando la polemica. Sì perché su quel cartello si legge questo: “Questa è una toilette unisex dell'Ente manifestazioni pescaresi riservata ai dipendenti, gli amministratori, i direttori, i collaborati e lo staff estivo. Maschio e/o trans sono invitati ad alzare il copri vaso onde urinare senza lasciare tracce a qunto ne faranno un uso da seduti. Grazie”.

Tra i primi a condividerlo sul suo profilo social il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo (Pd), ex assessore alla cultura che ha così dato il “la” a una serie di commenti in cui tutti, chi con più e chi con meno ironia, che parlano di cosa “vergognosa”.

Con una nota l'Ente prende le distanze da quanto avvenuto sottolineando che il cartello si trova nei servizi degli uffici di segreteria, ma che soprattutto l'affissione dell'avviso “rappresenta un atto non autorizzato, fatto su personale iniziativa di un dipendente, posizionato in un bagno interno e riservato al personale, quindi non aperto al pubblico. I vertici dell’Ente prendono le distanze rispetto al contenuto dall’avviso e ne hanno ordinato immediatamente la rimozione. Infine si valuteranno provvedimenti per il responsabile di questa inopportuna iniziativa”, fa sapere.

Giorni in cui di polemiche non ne sono mancate in realtà dato che proprio l'Ente è finito al centro della polemica con i Premi Flaiano scoppiata dopo l'avvio dei lavori sulle gradinate superiori del teatro dove stasera, domenica 2 luglio, ci sarà la serata finale. Tutto fruibile, ma l'avvio dei lavori proprio in quel punto nei giorni del Flaiano film festival hanno scatenato un vero inferno con la presidente Tiboni che ha annunciato l'intenzione di portare i Premi altrove. Cosa su cui chiarezza dovrebbe essere fatta proprio nell'arco della giornata.