Carta solidale del Comune per aiutare le famiglie di Spoltore

Carte solidali per gli acquisti del Comune di Spoltore per le famiglie con Isee non superiore a 15mila euro e utilizzabili per beni di prima necessità.

Sono complessivamente 541 e saranno utilizzabili a partire dal mese di luglio 2023.

Il contributo è invece escluso per i nuclei percettori di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Sono escluse anche le famiglie di cui almeno uno dei componenti sia percettore di: assicurazione sociale per l’Impiego - Naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori –Dis-Coll; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. I beneficiari delle carte, selezionati dall’Inps tra coloro che hanno compilato la dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta dell’Isee entro il 12 maggio 2023, riceveranno nei prossimi giorni una lettera di notifica, a seguito della quale dovranno recarsi nell’ufficio postale per ritirare la carta solidale acquisti nominativa.

«La carta solidale sarà un sostegno molto importante per le famiglie più bisognose del nostro territorio», dice il sindaco Chiara Trulli, «che attraverso l’acquisto dei beni di prima necessità nei nostri esercizi commerciali potranno beneficiare di un supporto prezioso. Sul sito del Comune sarà pubblicato anche l’avviso di procedura per l’individuazione di servizi commerciali che attuano piani di contenimento dei costi per l’acquisto di alimenti di prima necessità, e i modelli di domanda di partecipazione e di promozione della misura da parte delle associazioni di categoria. Ricordo che la scadenza per l’invio dei modelli è fissata per le 16:00 del 20 giugno».

«Gli uffici del servizio sociale», aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico, «saranno impegnati a garantire che tutta la procedura venga svolta il più velocemente possibile, seguendo i tempi dettati dall’Inps. Il lavoro da fare è corposo perché dovremo comunicare a 541 utenti il diritto al beneficio, ma abbiamo a cuore l’aiuto delle famiglie più bisognose e vogliamo svolgerlo con la massima celerità».