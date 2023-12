La "Carovana della salute" sbarca a Torre de' Passeri: visite gratis per i residenti e i cittadini dei comuni limitrofi

Domenica 17 dicembre a Torre de' Passeri arriva il camper della Asl per l'iniziativa "Carovana della salute", che per 5 giorni offrirà visite gratuite senza impegnativa ai residenti torresi e dei comuni limitrofi ovvero Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, oltre che da Torre de' Passeri.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Abruzzo in Salute", promosso da Asl Pescara e Regione Abruzzo, con il supporto del Comune di Torre de' Passeri, guidato dal sindaco Giovanni Mancini. Il poliambulatorio medico rimarrà posizionato in piazza Papa Giovanni XXIII fino a giovedì 21 dicembre, dalle 9 alle 17. Gli utenti potranno eseguire i controlli, volti alla prevenzione dei tumori, gratuitamente. Non occorre la prenotazione, né impegnativa medica. I cittadini potranno sottoporsi a screening mammografico, del colon retto (con consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/hpv test), visite dermatologiche, mappatura dei nei, spirometria, visita cardiologica e controllo della glicemia. Sono previste anche visite pediatriche. Gli screening sono aperti anche all'utenza proveniente da Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, oltre che da Torre de' Passeri.Per domenica 17 dicembre è previsto un servizio di trasporto sociale rivolto ad anziani e disabili che potranno prenotare al numero 338 2659056.