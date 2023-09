Dove si beve il caffè più caro d’Italia? Pescara è al 15esimo posto

A seguito dell’aumento del prezzo per una tazzina di caffè consumata al bar, Assoutenti ha analizzato la situazione, raccolto i dati e stilato la classifica delle città in cui il caffè costa di più.

In media la pausa caffè costa agli italiani 720 milioni di euro in più rispetto al 2021. In due anni prezzo dell’espresso al bar aumentato in media dell’11,5%. Il prezzo più alto si registra a Bolzano, dove una tazzina si paga in media 1,34 euro, mentre Cosenza registra il rincaro più pesante (+36%). Solo in tre città il caffè costa, in media, sotto 1 euro: Catanzaro, Reggio Calabria e Messina. In ben 22 province i listini superano quota 1,20 euro.

Tra queste c’è anche Pescara: gli aumenti sono in media del 22% (da 1 a 1,22 euro). In questo modo la nostra città si guadagna la 15esima posizione in classifica delle città in cui il caffè si paga di più.

“Prima il caro-bollette che ha portato a una impennata dei costi per i pubblici esercizi, poi i rincari delle materie prime spinti dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno determinato sensibili aumenti per le consumazioni nei bar italiani – spiega il vicepresidente Gabriele Melluso – Incrementi dei listini che, come dimostrano i nostri dati, non sono rientrati nonostante la fine dell’emergenza energetica e quotazioni del caffè meno proibitive. Un danno evidente per le tasche dei 5,5 milioni di italiani che tutti i giorni fanno colazione nei bar dislocati sul territorio, e per tutti quei cittadini che, nell’arco della giornata, non rinunciano alla classica pausa-caffè”.