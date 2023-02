Boom di presenze per la prima giornata del Carnevale di 'Ndirucce a Città Sant'Angelo: "Da 25 anni passione e recupero delle tradizioni" [FOTO]

Dopo due anni di stop dovuto al Covid, torna con numeri importanti in termini di presenze il tradizionale appuntamento con il Carnevale di 'Ndirucce a Città Sant'Angelo. Nella giornata di ieri 19 febbraio c'è stata la prima giornata con un boom di presenze per assistere alla manifestazione con le varie contrade angolane che hanno partecipato alla sfilata dedicata, quest'anno, al tema "Andiamo a nozze" in tutti i tempi e tutti i luoghi, dando spazio alla satira, fantasia e divertimento.

Per l'occasione, abbiamo contattato Paola Ceresano presidente dell'associazione "Palio delle contade" che assieme all'amministrazione comunale ormai da 25 anni porta avanti questa importante manifestazione, e ci ha raccontato come è nata l'idea di questo Carnevale e la sua evoluzione negli anni:

"Trenta anni fa nel 1993 sono stata io ad avere l'idea di creare una bella e importante festa di carnevale per CIttà Sant'Angelo. Assieme ad amici ed amiche abbiamo iniziato ad organizzare le prime edizioni notando che c'era un grande riscontro non solo in termini di pubblico ma anche per quanto riguarda la voglia di partecipare attivamente alla sfilata. Un evento per grandi e piccini, che però dopo 5 anni (dal 1998) ho pensato di dedicare ad una figura della nostra tradizione, 'Ndirucce. Si tratta di un personaggio, di una maschera, che raffigura un calzolaio di Città Sant'Angelo che si divertiva, nel giorno di Carnevale, a prendere in giro tutti i suoi concittadini, in modo ironico e tagliente. Una burla che ogni anno lo vedeva girare per la città con la sua giacca indossata al contrario, proprio per dimostrare che si trattava, in fondo, solo di prese in giro bonarie e divertenti. Proprio per ritrovare questa tradizione, ho deciso di dedicare da quel momento il Carnevale a 'Ndirucce. Ma non solo, ho anche pensato che questa festa poteva diventare l'occasione per creare socialità e unione fra le varie contrade e frazioni del territorio angolano. Città Sant'Angelo, infatti, è un comune che è molto ampio a livello territoriale ed è composto da varie contrade anche molto distanti fra loro, piccole comunità che spesso soprattutto per gli anziani sono quasi separate. Coinvolgendole nell'organizzazione del Carnevale, ogni anno con un tema differente, abbiamo voluto proprio creare questo senso di comunità e unità. Un fine dunque sociale, culturale oltre a quello del divertimento. Ho anche proposto temi particolarmente complitati da sviluppare, come quello della Divina Commedia".

Per quest'anno, ricorda la presidente, il tema è stato quello delle nozze e complice anche il clima mite, la giornata di ieri domenica 19 febbraio è stato un grande successo:

"Tantissime persone, anche da fuori Città Sant'Angelo, hanno partecipato ed assistito alla sfilata riempiendo il corso. Con il sindaco, visto questo grande successo, stiamo anche valutando per i prossimi anni di cambiare collocazione trovando un posto ancora più grande per permettere a tutti di partecipare senza problemi al nostro Carnevale". Domani, martedì 21 febbraio la seconda e ultima giornata del Carnevale di 'Ndirucce: dalle 16 sfilata delle contrade nel centro storico con la proclamazione della contrada vincitrice di quest'anno.

(foto Lino Di Giampietro)