Caprara d'Abruzzo di nuovo protagonista sulla tv giapponese Nippon Television Bs [FOTO]

Caprara d'Abruzzo torna protagonista sulla Nippon Television Bs.

Le telecamere del programma tv "La vita dei piccoli borghi d'Italia" sono state infatti nuovamente in provincia di Pescara.

Si tratta del secondo episodio dedicato al borgo di Spoltore, dopo quello andato in onda nel 2016 (puntata 244 della serie).

La nuova edizione vuole tornare negli stessi luoghi visitati nelle precedenti stagioni, per vedere come è cambiata la vita dei protagonisti. A raccontare l'esperienza è Erika Foritano, coordinatrice e interprete: «Il programma va in onda da 15 anni e c'era questo interesse da parte del pubblico nipponico, la pandemia è stata l'occasione di adottare una formula diversa, anche perché la troupe giapponese non aveva la possibilità di tornare ed è più facile lavorare in località che già si conoscono».

Ogni puntata documenta in 45 minuti la vita quotidiana, le storie e i pensieri di persone, dai 7 ai 107 anni, che hanno voglia di raccontarsi. L'idea è far emergere “la bellezza nascosta” nei piccoli paesi d'Italia: l'attaccamento al territorio, la volontà di salvare le antiche tradizioni, l'amore per la famiglia e i compaesani, la vita di ogni giorno tra gioie e difficoltà. Il programma è molto seguito in Giappone, dove va in onda il sabato sera alle 18. A dicembre 2016 la troupe, ospite per 8 giorni, seguì la giornata di Simone Plevano e Adelaide Chiavaroli, all'epoca 91enne e scomparsa un anno fa. C’era il regista Yojiro Miyabe che adesso lavora in collegamento da remoto dal Sol Levante: a girare le immagini sono quest'anno Benedetto Sanfilippo e l'assistente Federico Urzì. L'intento di Miyabe è raccontare come la baracca di Simone, una rimessa dove recupera e aggiusta ogni genere di cianfrusaglia, e la casa di Adelaide, cucina sempre aperta e terminale per storie e pettegolezzi del paese, siano rimasti punti di riferimento per le loro famiglie e tutta la comunità nonostante il passare del tempo.