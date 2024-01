Entro fine gennaio fine dei lavori sulla provinciale 62: torna raggiungibile l'abbazia di San Liberatore a Maiella

Entro fine gennaio saranno completati i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 62 che porta all'abbazia di San Liberatore a Maiella (Serramonacesca) e al percorso naturalistico delle Gole dell'Alento. A riferirlo è il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che ricorda come l'iter per ripristinare l'unica strada che porta nelle due mete turistiche che tra poco torneranno a essere molto frequentate, sia partito con una sua risoluzione presentata nel 2018 in consiglio regionale.

“Questa mattina ho visitato personalmente, assieme al sindaco di Serramonacesca Sebastiano Massimiano, il cantiere allestito lungo la strada provinciale 62. L’arteria, unico accesso all’abbazia – ribadisce Blasioli -, era stata infatti interessata nel 2019 da una frana significativa che aveva determinato il restringimento della carreggiata e l’attivazione del senso unico alternato, rendendo disagevole l’afflusso verso uno dei gioielli della Val Pescara e dell’intera regione. Criticità che avevo appurato nel settembre dello stesso anno nel corso di un sopralluogo, per poi presentare una risoluzione, successivamente approvata dal Consiglio Regionale, finalizzata a stanziare i fondi necessari a un intervento risolutivo”.

Per consentire i lavori sono stati quindi stanziati 87mila euro con l'appalto affidato alla ditta Vema srl di Pescara e il cantiere aperto dalla Provincia a fine 2023 con lo stesso che dovrebbe quindi chiudersi nel giro di pochi giorni “salvo ritardi legati alle condizioni meteo dei prossimi giorni”, precisa Blasioli.

“Una notizia molto rilevante in chiave turistica, in quanto la strada in questione conduce a una delle mete più apprezzate del territorio ambita oltretutto da numerose coppie abruzzesi per celebrare le proprie nozze, che tornerà quindi a essere fruibile negli ultimi mesi della stagione invernale e soprattutto in vista di quella primaverile ed estiva”.