Violenza domestica in lockdown, campagna di sensibilizzazione a sostegno delle donne

Al via “I colori delle Donne”, una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle donne che sono state vittime di violenza domestica in lockdown. Spiega Samya Ilaria Di Donato, ideatrice e promotrice dell’iniziativa:

«In tempi di pandemia le donne si sono ritrovate ad essere madri, mogli, donne delle pulizie, organizzatrici della routine sconvolta dal confinamento in casa; oltre che donne lavoratrici, manager e/o imprenditrici. Ma anche a subire nuovi e più frequenti episodi di violenza, magari anche sotto gli occhi dei propri figli perché i dati ci dicono che oltre il 45% di queste donne è madre. Di fronte a questi numeri terrificanti è nata “I colori delle Donne”, non solo una campagna di sensibilizzazione ma un aiuto per le donne in questo periodo».

“I colori delle Donne”, alla quale hanno aderito onlus come Mission Onlus, Viva Vittoria, Komen, Fondazione Donati Zucchi e Casa della Donna e personaggi noti, si snoderà da marzo a novembre attraverso quattro eventi. Gli incontri si svolgeranno tutti on line, sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ci si può iscrivere registrandosi a questo link.

Si comincia alla vigilia della festa della donna, il 7 marzo, per poi proseguire il 6 maggio, Giornata mondiale del colore, il 12 settembre, Giornata internazionale per la cooperazione, e il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Aderiscono 3 madrine d’eccezione, Sarah Cosmi, Valeria Altobelli ed Eva Henger nonché la conduttrice Aurora Marchesani che coordinerà l’evento di apertura del 7 marzo (dalle ore 17 alle ore 20 su Zoom).