Aperta la camera ardente per Guido D'Alleva, Santilli: "Se n'è andato un figlio"

Aperta nella sala consiliare del municipio la camera ardente per l'architetto Guido D'Alleva, il 51enne dipendente del Comune di Pescara che l'altro giorno è morto improvvisamente dopo aver avuto un malore in bagno durante l'orario di lavoro negli uffici del settore urbanistica. Tanta gente oggi ha voluto salutare quest'uomo che era stimato e benvoluto da tutti. Presenti molti colleghi e parenti, nonché vari consiglieri comunali.

Il vice sindaco Gianni Santilli lo ricorda così: "Per me era un ragazzo bravissimo, educato, rispettoso e preparatissimo. Se n'è andato un figlio". Per il sindaco Carlo Masci si tratta di "una grande perdita, umanamente e professionalmente. Era una persona straordinaria, stimata per le sue qualità umane e professionali: lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi che, sgomenti, hanno dovuto assistere a questo drammatico episodio rivelatosi fatale".

La camera ardente resterà aperta, per consentire l’addio di parenti, amici e colleghi, oggi (10 novembre) fino alle ore 20 e domani (11 novembre) dalle ore 8 alle ore 14.