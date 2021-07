Ondata di calore, a Pescara anche venerdì sarà da bollino rosso

Il bollettino odierno del ministero della Salute indica un'allerta per la nostra città anche per venerdì 30 luglio

Non accenna ad attenuarsi l'ondata di calore che sta interessando Pescara in questa settimana.

In totale saranno 4 i giorni da bollino rosso per i quali il bollettino del ministero della Salute ha emesso un'allerta.

Il nuovo bollettino infatti indica il bollino rosso anche per dopodomani, venerdì 30 luglio.

Pescara sarà da bollino rosso con allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza). Oggi (28 luglio) saranno queste le temperature: 29 gradi (ore 8), 35 gradi (ore 14) e 37 gradi di temperatura massima percepita. Domani (giovedì 29) invece 26 gradi (ore 8), 33 gradi (ore 14) e 35 gradi di temperatura massima percepita.

Venerdì invece le previsioni indicano 25 gradi alle ore 8, 34 alle ore 14 e 35 di temperatura massima percepita.

Il bollino rosso indica un'ondata di calore e condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi con allerta dei servizi sociali e sanitari.