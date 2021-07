Caldo, giornata da bollino arancione: temperature su fino a 39 gradi

Ondata di calore ancora su Pescara con il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che indica per oggi, martedì 13 luglio, il bollino arancione

Altra giornata di caldo intenso su Pescara quella odierna, martedì 13 luglio.

L'ondata di calore non tende ancora ad attenuarsi e come indica il bollettino emesso dal ministero della Salute per oggi è previsto il bollettino arancione.

La classificazione arancione indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili con allerta dei servizi sanitari e sociali.

In base alla previsione del ministero della Salute la temperatura massima sarà, alle ore 14, pari a 35 gradi mentre quella percepita arriverà a 39 gradi. Domani invece, come già indicato dalle previsioni elaborate da 3bmeteo.com, ci sarà un calo delle temperature evidente con bollino verde: la minima sarà di 26 gradi mentre la massima di 30 (31 gradi quella percepita).