Il presidente Marsilio cade rovinosamente e si frattura una gamba, dovrà essere operato

Una gamba fratturata e l'attesa di un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.

Queste le conseguenze di una caduta per il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio.

È lo stesso Marsilio a informare di quanto gli è accaduto nella giornata odierna, giovedì 1 dicembre, mentre si stava recando in uno degli ospedali della capitale.

«Tornato da Bruxelles, mentre mi recavo al Fatebenefratelli per visitare uno stretto congiunto sottoposto a un intervento chirurgico, sono scivolato cadendo rovinosamente, fratturandomi il perone all’altezza della caviglia sinistra. Mi è stata applicata una valva gessata in attesa che il riassorbimento dell’edema consenta l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura», fa sapere Marsilio.