Buoni spesa, l'elenco delle 19 attività commerciali dove poterli usare

Il Comune di Pescara farà partire da oggi, venerdì 18 dicembre, l'invio degli sms con il "codice pin" da presentare, insieme alla tessera sanitaria, nei punti punti vendita convenzionati per l'utilizzo dei buoni spesa.

Sono complessivamente 2.474 le persone che hanno presentato richiesta per i buoni spesa.

Dall'amministrazione comunale si invitano inoltre i cittadini titolari del beneficio, posto che dal momento del ricevimento dell’sms vi saranno 30 giorni di tempo per finalizzare gli acquisti per un importo pari al contributo, a non recarsi in massa nei punti-vendita allo scopo di evitare assembramenti.

L’elenco delle attività commerciali dove sarà possibile utilizzare i cosiddetti “buoni-spesa” verrà quotidianamente aggiornato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it). L’amministrazione sottolinea e ricorda, altresì, che sul sito on-line sono specificate nel dettaglio la modalità di utilizzo degli stessi buoni e le percentuali di sconto offerti da ciascun operatore a favore del titolare del buono.

Di seguito l'elenco delle 19 attività commerciali attualmente convenzionate:

Gallery