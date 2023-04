Bullismo e cyberbullismo, il primo incontro nella sala consiliare con gli studenti per affrontare quella che è diventata un'emergenza

Quello del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani è un fenomeno “drammatico” e in crescita “esponenziale” e questo la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Pescara Teresa Ascione lo ha detto agli studenti che oggi hanno partecipato al primo incontro organizzato proprio per sua volontà su “Virtuale è reale: dal bullismo al cyberbullismo”. Il primo di un progetto che prevede un percorso formativo biennale rivolto agli studenti del primo biennio del liceo MiBe-Misticoni Bellisario di Pescara e ai ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo.

Una scelta precisa quella di entrare nelle scuole perché rappresentano, aggiunge “un osservatorio privilegiato per verificare l’esistenza e le dimensioni di questo fenomeno. Il concetto di fondo della mia e nostra iniziativa è quello per il quale la comunicazione è più efficace tra pari. In virtù di questo la nostra scelta è stata quella di individuare delle classi e dei ragazzi da formare su questi temi, sensibilizzandoli a loro volta per diventare 'messaggeri' di queste tematiche presso i loro coetanei”.

All'incontro ha partecipato anche il sindaco Carlo Masci che ha invitato i ragazzi “a divenire protagonisti del proprio futuro. Oggi dovete impegnarvi in prima persona – ha detto rivolgendosi direttamente a loro - per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed essere partecipi delle problematiche che vi circondano. Dovete essere molto vigili e stare attenti alle insidie del mondo digitale, non isolatevi, perché una volta che la vostra vita è stata compromessa sarà sempre più difficile recuperare. Come dico spesso, siate attivi nel mondo del sociale e cercate di aiutare chi vive il disagio. Questo vi porterà a essere più maturi e a divenire adulti di valore. Ringrazio quindi la garante Teresa Ascione, e le insegnanti che sono qui, per questa importante iniziativa”.

Presenti nella sala consiliare del Comune anche la dirigente Scolastica del liceo Misticoni Belisario Raffaella Cocco e Annateresa Rocchi , presidente dell’associazione di promozione sociale Antihater impegnata nella lotta contro ogni forma di odio online e di cyberbullismo.

Gli incontri informativi e formativi sono quindi l’occasione per approfondire con gli studenti una tematica che sta diventando una vera emergenza educativa e si concluderanno, nel prossimo anno scolastico, con un evento finale rivolto a un più vasto pubblico di studenti, docenti e genitori: i ragazzi partecipanti al percorso di formazione presenteranno infatti testi e performance nati dalle riflessioni e dalle emozioni suscitati dalle informazioni e dagli approfondimenti emersi dall’incontro con gli esperti e con i rappresentanti delle istituzioni.

Al termine del percorso i ragazzi daranno vita delle performance teatrali, musicali, di spettacolo e di dibattito pubblico che confluiranno in un evento rivolto alla comunità degli adolescenti di Pescara. La stessa garante ha rivolto agli studenti presenti l’invito a essere vicini ai loro coetanei che siano vittime o artefici di atti di bullismo “ìperché si tratta di giovani - ha detto - che vivono un disagio profondo, una solitudine che li spinge a riversare sugli altri i propri problemi. La nostra attenzione deve essere quindi diretta verso le vittime ma anche e molto verso i bulli, coinvolgendo in una questione così complessa le professionalità necessarie e le famiglie. La prima agenzia educativa resta per l’appunto la famiglia, perché se il ragazzo si sente accolto e amato in famiglia molto probabilmente maturerà gli 'anticorpi' necessari”.

Il progetto formativo si colloca nel quadro delle azioni concrete promosse dall’autorità Garante dell’infanzia e della adolescenza, che prevedono la sensibilizzazione su problematiche ed emergenze educative per la tutela dei minori e per consentire alle istituzioni e agli enti che, a vario titolo, operano nel mondo della minore età di migliorare gli standard dei servizi.