La denuncia di un lettore: "Buche e pericoli stradali in via Aterno dietro le torri Camuzzi" [FOTO]

Nuove segnalazioni da parte di nostri lettori in merito alla presenza di buche stradali e dissesti pericolosi lungo le strade cittadine. Questa volta, la segnalazione arriva da via Aterno:

"Vi scrivo per segnalarvi il pericoloso e ormai dimenticato tratto di strada di via Aterno proprio dietro le torri Camuzzi. È diventato ormai impraticabile se non a passo d'uomo, costringendo le macchine ad effettuare brusche frenate creando traffico e disagio oltre a danneggiare pneumatici e sospensioni dei veicoli costretti a transitarci sopra. Se possibile vorrei pubblicaste la segnalazione dato che ormai tutte le strutture addette fanno scena muta."