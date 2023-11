Brussels Beer Challenge 2023: è di un birrificio del Pescarese la miglior birra in gara

Trionfa una birra del Pescarese all’ultimo concorso internazionale di birra Brussels Beer Challenge 2023. Si tratta della Millican Extra del birrificio Mezzopasso di Popoli, e non è stata l’unica a essere premiata del birrificio.

Se da una parte la Strong Ale Millican Extra è stata premiata come “The Best Beer of the Competition” al Brussels Beer Challenge, conquistando anche l’oro, il bronzo è toccato alla Red Stone Ipa, che porta a tre il bottino di medaglie per il birrificio Mezzopasso di Popoli.

Ha convinto i 90 taster professionisti battendo non solo le rivali di categoria, ma tutte le birre in concorso: 1.811, da 37 diversi Paesi, per la 12esima edizione del Brussels Beer Challenge. Il titolo più ambito del prestigioso concorso brassicolo internazionale, “The Best Beer of the Competition”, va alla Millican Extra. La Strong Ale vince anche l’oro di categoria (“Strong Amber”) a cui si aggiunge una terza medaglia, sempre per il birrificio Mezzopasso di Popoli: il bronzo della Red Stone IPA nel gruppo “English IPA”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì 20 novembre, a Gand, dopo tre giorni di degustazioni, dal 29 al 31 ottobre, nell’antico monastero dei Frati Minori Paterspand di Turnhout. Si rinnova così il feeling dei mastri birrai, Gabriele Di Marcantonio e Bernardo Perfetti, con un concorso che ha già regalato soddisfazioni nel corso degli anni. Altre quattro medaglie sono arrivate dalle edizioni tra 2017 e 2022, due delle quali conquistate dalla Millican. La birra in assoluto più premiata dell’intera produzione dello stabilimento di Popoli ha fatto le prove generali con i bronzi di categoria del 2020 e del 2022. Ma il doppio riconoscimento appena ottenuto ha tutt’altro sapore e arriva a pochi mesi da una data importante per il birrificio Mezzopasso: i dieci anni dalla nascita dello stabilimento di Popoli, il 6 luglio 2024.

Il Brussels Beer Challenge (Bbc) è un’importante competizione che, dopo la prima edizione del 2012 nella capitale del Belgio, è diventata itinerante e mette a confronto ogni anno il meglio della produzione internazionale. Le birre in concorso vengono suddivise in gruppi in base a stile, origine e tipicità e valutate della giuria, composta quest’anno da 90 esperti arrivati da tutto il mondo: Francia, Svizzera, Austria, Spagna, ma anche India, Argentina, Brasile, Stati Uniti e non solo.

“La soddisfazione per questo riconoscimento è davvero enorme e ci dà una vigorosa iniezione di energia per continuare a migliorare e crescere”, dichiara l’amministratore Giampiero Tornar. “Ci aspettiamo anche una bella spinta sul piano commerciale, vista la risonanza internazionale del premio”.

La Millican Extra è una birra ambrata in stile inglese, con un medio grado alcolico (7% vol. alc.), in cui le calde sfumature di caramello, biscotto e avena accompagnano la bevuta verso un finale secco e lievemente amarognolo.

La Red Stone (5,9 vol. alc) è una Ipa sui generis dal colore rosso, che unisce le note maltate delle ale anglosassoni ai piacevoli sentori frutttati dei luppoli del Nuovo Mondo.

Il birrificio Mezzopasso si trova a Popoli ed è attivo dall’estate del 2014. La produzione copre tutte le principali tradizioni birraie (tedesca, inglese, belga, americana) con 13 tipologie di birre, in cui non mancano i legami con la tradizione e le tipicità abruzzesi (come grano solina, zafferano, bacche di ginepro), ora portate all’attenzione del mondo birraio internazionale.