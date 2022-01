Il vice ispettore Carugno scelto come referente delle scuole di polizia

“Referente dell’Osservatorio degli istituti di istruzione della polizia” del sindacato autonomo Fsp-Polizia.

Questo il nuovo incarico per il vice ispettore Bruno Carugno di Pescara.

La motivazione per l'importante ricoscimento, come indica la polizia, è legata alle «competenze organizzative, professionali e gestionali, consustanziali delle competenze trasversali e proprie del problem solving nella figura di un operatore di polizia; sì che possano assolutamente fare la differenza in ambito operativo e di missione». Carugno aveva già ottenuto un encomio riconosciuto e decretato dal capo della polizia.