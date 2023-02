Ritrovata una pochette contenente telecomandi in corso Umberto I, la polizia locale cerca la proprietaria

Una pochette è stata ritrovata in corso Umberto I in pieno centro a Pescara.

Al suo interno sono contenuti diversi telecomandi.

La borsetta smarrita è stata presa dalla polizia locale che ora ricerca la proprietaria. Chi dovesse riconoscerla può rivolgersi al Comando della polizia locale in via del Circuito per recuperarla. Il numero da chiamare è 08537371.