Secondo fine settimana per l'esodo estivo: bollino nero sulle strade abruzzesi

Bollino nero sulle maggiori direttrici di collegamento alle località turistiche nella mattinata di sabato 5 agosto con il pomeriggio da bollino rosso. Come conferma l'Anas è previsto traffico intenso sulle principali arterie stradali, in particolare in direzione delle località balneari in particolare sulla statale 16 Adriatica e lungo la strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia.

Bollino rosso che sulle strade citate è previsto anche per domenica 6 agosto. “Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento dei flussi di traffico, Anas sta altresì procedendo a ridurre, dove possibile, altri cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale”, fa sapere la società ricordando che sull’intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 16 di sabato 5 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 6 agosto. Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai i link esodo estivo e info traffico di Anas con le informazioni aggiornante anche sui canali social e sulla App Vai della società. Questo invece il numero verde cui rivolversi: 800.841.148 (digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana). Possibile anche informarsi tramite la chat live del servizio clienti