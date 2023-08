Oltre 70mila auto sulla tangenziale nel primo fine settimana di agosto e per chi si mette in viaggio è di nuovo bollino nero [VIDEO]

Sabato 12 agosto da bollino nero sulle strade italiane con la Ss16 Adriatica che attraversa anche l'Abruzzo ancora tra quelle dove, per il secondo fine settimana di esodo, ci si aspetta un importante flusso automobilistico.

Grande il flusso registrato già nel primo weekend del mese (5-6 agosto) con la Ss714 “Tangenziale di Pescara” che ha visto transitare oltre 70mila mezzi.

A fornire il dato è l'Anas che nel mese di luglio ha registrato un incremento del traffico del 2 per cento rispetto allo stesso mese del 2022: la maggior crescita si è registrata al sud con il 4 per cento in più di veicoli in transito sulle strade gestite dall'azienda. Su tutti c'è la Sicilia dove l'aumento è stato del 5 per cento.

Resta il Grande Raccordo Anulare la strada Anas più trafficata: 270mila quelli che l'hanno imboccato nel primo fine settimana di agosto. Giorni in cui il personale Anas è intervenuto per 480 soccorsi meccanici e 154 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 17 incendi, quasi tutti al Sud.

Ora ci si prepara ad un nuovo weekend di esodo e si prevede ancora una volta traffico molto intenso. Come detto per la mattinata di sabato 12 agosto il bollino è nero, mentre venerdì 11, sabato 12 (pomeriggio) e domenica sarà rosso. “Nel lungo ponte di Ferragosto previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali”, specifica l'Anas.

Sarà quindi in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti a partire da venerdì 11 (dalle 16 alle 22) per proseguire sabato 12 dalle 8 alle 22 e domenica 13 agosto dalle 7 alle 22.

Cosa c’è da sapere prima di partire

Sono 811 i cantieri sospesi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74 per cento del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre.

Ricordiamo che la panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas.

Esodo estivo, il video diffuso dall'Anas: