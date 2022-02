Bollette: il Comune di Pescara fra le 10 città italiane più virtuose per le spese sulle utenze

Pescara è fra le 10 città capoluogo più virtuose sul fronte delle spese per le utenze di luce, gas e acqua nel 2020. È quanto emerge dall'analisi dei dati del report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana, che analizza e confronta proprio i costi sostenuti nel 2020 dalle Regionie dai capoluoghi di provincia per mantenere gli uffici e le strutture di proprietà e di pertinenza. Un quadro completo, dunque, delle spese necessarie in ogni territorio per sostenere la macchina amministrativa regionale o comunale.

Lo studio ha classificato le città dando un rating che parte dalla tripla A (AAA) fino alla C, che rappresenta la performance peggiore. Pescara si piazza al nono posto, mentre in vetta troviamo il Comune di Parma, seguito da Reggio Emilia e Rovigo. In coda, invece si classifcano Palermo, Catanzaro e Viterbo. Diverse città, anche per la mancanza di dati, risultano non classificate e fra queste troviamo due capoluoghi abruzzesi Chieti e L'Aquila. Teramo invece si piazza al trentunesimo posto.

Analizzando le cifre di spesa per il Comune di Pescara, nel 2020 sono stati spesi 816.628 euro di energia elettrica, 333.109 euro di acqua e 430.527 euro di gas. Per tutte e tre le utenze, Pescara ha ricevuto un AA come rating. Infine per quanto riguarda il dato degli enti regionali, la Regione Abruzzo ha ottenuto una B sul rating complessivo, con una spesa di 1.099.194 euro di energia elettrica, 46.167 euro di acqua e 464.598 euro di gas.

Lo studio e tutti i dati qui: https://www.gazzettaamministrativa.it/pages/centroricerche